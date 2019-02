Diputado RD critica a Cathy Barriga: "Este 2019 le pondremos fin a esta payasada"

La alcaldesa de Maipú, Cathy Barriga, nuevamente se vio envuelta en una polémica, luego de que su imagen apareciera en una gigantografía de la granja municipal en su comuna, en la que la edil aparece como protagonista.

A raíz de este hecho, el diputado de Revolución Democrática Pablo Vidal criticó duramente a Barriga a través de su cuenta de Twitter.

“A Cathy Barriga no le importa nada. Le da lo mismo que se burlen de ella, no le importa usar mal recursos públicos, le da lo mismo que la sancione Contraloría. Este 2019 le pondremos fin a esta payasada. No vamos a permitir que se sigan riendo en la cara de los maipucinos(as)”, fue el mensaje.