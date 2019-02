Tarud y formación de Prosur: “Sería un tremendo error politizar este organismo"

El ex presidente de la comisión de Relaciones Exteriores aseguró que Unasur murió por tener un carácter ideológico y esto no se debe repetir con la nueva organización que se está formando.

Con alegría, pero con ciertos reparos, el ex embajador, Jorge Tarud, recibió la noticia sobre el trabajo que están haciendo distintos países de América Latina para formar un nuevo organismo internacional que defienda los intereses del continente, enfatizando en la necesidad que este no tenga un carácter político para que no corra la misma suerte de Unasur.

“Unasur murió de muerte natural por el hecho de que tuvo un carácter ideológico”, enfatizó el ex parlamentario, recalcando que “se debe crear un organismo que defienda los intereses de Latinoamérica, llámese Prosur, llámese como se llame, pero evidentemente que, primero debe estar conformado por los países verdaderamente democráticos y, también un hecho fundamental, es que defienda la democracia y los derechos humanos, sean donde sean que estos se violen o que la democracia sea trasgredida”.

En el mismo punto, Tarud alude a la necesidad que esta nueva entidad no sea cooptada por colores políticos, “hoy día hay muchos Presidentes de derecha que lo están conformando y sería un tremendo error el politizar un organismo de esta naturaleza, porque correría la misma suerte de Unasur”.

El otrora presidente de la comisión de Relaciones Exteriores agrega que los pilares de esta entidad en formación deben ser la protección a la democracia, los derechos humanos y propender al libre comercio en América Latina, “sobre todo cuando tenemos a un Presidente en los Estados Unidos que es proteccionista y, en consecuencia, debemos defender nuestros propios intereses como latinoamericanos”. concluyó.