Cruz-Coke se va en picada contra J.A Kast: “Esto es lo más populista que he escuchado”

A raíz de un mensaje escrito por el ex candidato presidencial José Antonio Kast en su cuenta de Twitter, en el que preguntaba si sería posible que un mandatario chileno, que cometió un acto de corrupción, fuese sancionado, el diputado de Evópoli, Luciano Cruz-Coke, calificó de “populistas” sus dichos.

Todo comenzó cuando el líder de Acción Republicana, José Antonio Kast, se refirió a los acuerdos que está logrando la empresa Odebrecht, para revelar información sobre sobornos y pagos de financiamiento político, y criticó el actuar de la Fiscalía respecto a este tema.

Además el ex candidato presidencial recordó las denuncias en contra de la ex Presidenta Michelle Bachelet y actual Alta Comisionada de las Naciones Unidas, por la designación de un Fiscal como Notario y las llamadas de la Presidencia para presionar. La Fiscalía dijo que iba a investigar, y un año después, no se avanza nada“.

En este sentido, Kast escribió en su cuenta de Twitter lo siguiente:

Muchos chilenos se enorgullecen que ningún Presidente chileno esta preso por corrupción. ¿Será que no hay Presidentes corruptos o porque en Chile hay impunidad para la corrupción presidencial? — José Antonio Kast 🇨🇱 (@joseantoniokast) 17 de febrero de 2019