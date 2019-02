Decreto del gobierno de Frei permitía a ex comandantes en jefe tener auto, chofer y mayordomo

Durante el gobierno de Eduardo Frei Euiz-Tagle se emitió un decreto reservado, fechado en 1998, que permitió por años a los ex comandantes en jefe del Ejército y a los ex generales directores de Carabineros mantener beneficios pese a estar fuera de sus instituciones.

Situación que trajo a colación el exministro de Defensa Jaime Ravinet, al referirse al caso de Juan Miguel Fuente-Alba, ex comandante procesado por malversación de caudales públicos, por un monto de $3.500 millones. Según la ministra Romy Rutherford el ex comandante en jefe habría usado los gastos reservados para su beneficio.

Para Ravinet es extraordinariamente grave lo sucedido con Fuente-Alba. “Como estoy de vacaciones no he podido seguir el caso al detalle, pero sí me puedo referir, como exministro de Defensa, al decreto que existía desde el año 1998, mediante el cual se disponía que las instituciones debían proveer fondos para la seguridad de los ex comandantes en jefe”, manifestó a El Mercurio.

Ese decreto, según Ravinet fue complementado el año 2005 por él, “precisando algunos conceptos, y posteriormente por un instructivo del mismo Francisco Vidal”.

Al ser consultado sobre el hecho el exministro Franciso Vidal confirmó el hecho, señalando que en su periodo trató de fijar un estándar único, ya que el beneficio no era igualitario para todas las ramas de las Fuerzas Armadas.

“Había una diferencia brutal entre unos y otros. me pareció correcto establecer una sola línea de apoyo a ex comandantes en jefe y ex generales directores”. El apoyo era “auto fiscal, un chofer un escolta o mayordomo”.

En cambio para el ministro de Defensa, del segundo gobirno de Michelle Bachelet, José Antonio Gómez lo que ocurría en las instituciones armadas y de orden no le parecía correcto.

“Efectivamente a mí me pareció que no era correcto que tuvieran ese beneficio para el hecho de ser ex comandantes en jefe o es general director”.

Para Gómez “No correspondía que se les entregara ese tipo de dineros fiscales sin ser miembros de la institución y lo eliminé”, concluyó.