José Miguel Insulza: “Una visita de Michelle Bachelet a Venezuela no tendría ningún efecto en este momento"

El excanciller y senador del PS, José Miguel Insulza, habló con el programa “CNN Prime” sobre la situación que vive Venezuela y los esfuerzos políticos por ayudar al país caribeño.

Ante la pregunta de si Michelle Bachelet ha hecho todo lo que pudiera hacer respecto a Venezuela, Insulza recalcó que no ve alguna razón para que visite ese país, porque no existe ningún diálogo entre los líderes de cada sector (Maduro y Guaidó), agregando que “una visita de Michelle Bachelet a Venezuela no tendría ningún efecto en este momento, mientras cada uno no reconozca lo que es el otro. Que Maduro al menos reconozca que Guaidó es el principal líder de la oposición”, explicó.

Insulza agregó que “los organismos internacionales actúan cuando piensan que pueden obtener algún resultado. Por eso el Papa dijo que no iba a mediar y le echó la culpa a Maduro. Le dijo ‘las cosas que habíamos acordado no se han cumplido, entonces para qué voy enviar gente’”.

Con respecto a la estrategia que han adoptado algunos gobierno en contra de Nicolás Maduro, Insulza cree que “pueden boicotearlo para siempre hasta que se caiga, la crisis es brutal y de pronto se cae, pero si uno quiere sacar una solución política en Venezuela, tiene que reconocer la realidad, que hay dos lados”.

El excanciller también sostuvo sobre el rol de Sebastián Piñera que “a mí no me gusta lo que ha hecho el Presidente”, agregando que el Mandatario “está intentando ser líder de las derechas del continente, y nosotros no estamos dispuestos a ayudarlo en eso”, haciendo también referencia a la creación de “Prosur”.

Insulza mencionó también los constantes “ataques” del Presidente a la oposición, señalando que “yo no sé si quiere sacar proyectos de ley o si quiere pelear. O a lo mejor cree que puede dividir a la oposición”.

Por último, y sobre el viaje de Piñera a Cúcuta para entrega de ayuda humanitaria, el senador sostiene que “eso era una operación política (para dividir el ejército venezolano). No se entrega la ayuda humanitaria de la manera en que se quería entregar. Esto lo dijo la Cruz Roja, no lo dije yo”.

Agencia Uno