Técnicos de oposición recomendarán rechazar idea de legislar Reforma Tributaria

Una nueva reunión se llevó a cabo la semana recién pasada entre expertos de oposición y sus pares del Ministerio de Hacienda, para debatir y negociar posibles cambios al proyecto de reforma tributaria presentado por el Gobierno.

Tras esto, se espera que el lunes los expertos de oposición entreguen un documento a los parlamentarios del sector, que servirá para la decisión de si se aprueba o no la idea de legislar, que podría votarse la segunda semana de marzo en la comisión de Hacienda de la Cámara de Diputados.

Según La Tercera, los expertos anticiparon que recomendarán a los diputados rechazar la idea de legislar, ya que no quedaron conformes con las exposiciones que hizo Hacienda y, además, acusaron que no hubo nuevas propuestas que permitieran replantear su posición.

“Para nosotros la situación no es clara y, por lo tanto, no están dadas las garantías para legislar: No hay nada, desde el punto de vista técnico, que nos pueda permitir afirmar que vale la pena legislar”, explicó Hernán Frigolett, economista y vocero de la instancia técnica opositora.

El economista agregó que para ellos “la reforma es regresiva, las medidas compensatorias no van a rendir lo que señala el Informe Financiero, y hay medidas adicionales que, además de ser regresivas disminuyen aún más la recaudación”, sostuvo.

La conclusión del grupo de expertos llega justo después de que el actual presidente de la Comisión de Hacienda, Pablo Lorenzini (DC), haya asegurado tras una reunión con el ministro Felipe Larraín, que el Gobierno estaba más abierto a realizar cambios.

Para él, “hay que separar lo técnico de lo político. Aquí hay dos visiones: una negativa y otros que estamos más al medio que no queremos hacer oposición por oposición. Y estos últimos pensamos que si se hacen las correcciones correspondientes, por lo menos se destraba la idea de legislar”, dijo a La Tercera.

Por su parte, el futuro presidente de la Comisión de Hacienda, Daniel Núñez (PC), recalcó que “para mí es muy importante lo que nos digan los expertos. Con la información que tengo en este momento y la falta de voluntad del gobierno para hacer modificaciones en su reforma, veo inviable votar a favor de la idea de legislar”.