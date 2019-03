Presidente Piñera: “No estoy obsesionado con Bachelet"

El Presidente Sebastián Piñera reiteró sus críticas a la Alta Comisionada de los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, en el matinal “Bievenidos” de Canal 13, por el rol que ha tenido en la crisis de Venezuela.

“No puedo creer que haya personas que todavía no condenan los atropellos a los derechos humanos de Nicolás Maduro y no reconocen Juan Guaidó como presidente encargado de Venezuela”, expresó el Mandatario, apuntando al Partido Socialista como una de las colectividades.

Frente a los constantes cuestionamientos que realiza contra la expresidenta, Piñera dijo que “no estoy obsesionado con Bachelet. Sólo le estoy pidiendo que se haga parte del problema, que asuma su responsabilidad”, además de sostener que ella jamás ha condenado la dictadura de Maduro.

“No necesitamos huelgas”

Frente al próximo 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer, el Mandatario expresó estar “100% comprometido con avanzar con la mayor velocidad para que en Chile tengamos plena y total igualdad de dignidad, derechos y deberes entre hombres y mujeres”.

No obstante, piensa que el llamado a paralización no es necesaria: “Tienen todo el derecho del mundo a protestar, lo que yo digo es que pienso que una huelga no es necesaria, porque su causa está asumida por nuestro Gobierno en su totalidad. Por lo tanto, hagamos fuerza para corregir estas cosas y no tratemos de provocar”.