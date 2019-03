Diputado Garín renunció a Revolución Democrática: "No me siento cómodo con la forma en que nos relacionamos"

Este lunes el Servel emitió el certificado de desafiliación del diputado Renato Garín del partido Revolución Democrática. La situación se confirmó este martes, cuando el parlamentario informó de la decisión a la bancada de la colectividad, a través de un correo electrónico, según informa La Tercera.

“Durante este verano he reflexionado profundamente y he tomado la difícil decisión de desafiliarme de Revolución Democrática. No me siento útil al trabajo parlamentario de la bancada, ni tampoco me siento cómodo con la forma en que nos relacionamos”, aseguró el diputado en el correo enviado.

A su vez, recalcó a sus ex compañeros de bancada que espera poder tener “una buena convivencia de aquí en adelante”, asegurando que “estaré siempre dispuesto a encontrarnos en torno a principios básicos como el respeto del Estado de derecho, el rigor, la disciplina, el rol republicano de las instituciones y el deseo de transformación que mueve a nuestra coalición”.

Consultado por la decisión, el presidente del partido, Rodrigo Echecopar, señaló que “la relación del diputado Garín con la bancada y el partido está fracturada hace varios meses. Su renuncia sólo viene a ratificar lo que era una realidad y a sincerar su participación dentro de RD”.

La salida de Garín se debería además a que no tendría una buena relación con algunos de sus pares, como es el caso de Giorgio Jackson, y que tiene tres causas pendientes en tribunales internos del partido, que han ido avanzando en su resolución, según señala La Tercera.

Agencia Uno