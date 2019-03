Cecilia Morel no iría a la marcha feminista: "No me gusta que me pauteen"

La primera dama, Cecilia Morel, se mostró contraria a la huelga feminista convocada para este 8 de marzo, ya que “yo no quisiera que este llamado a huelga, que ya está produciendo divisiones, nos obstaculice las vidas las unas a las otras”.

En una entrevista realizada con el matinal “Mucho Gusto”, la esposa del Presidente Sebastián Piñera dijo que “uno de los grandes alegatos del género femenino fue que durante siglos se nos dijo cómo ser, cómo hacer, qué hacer, entonces yo siento que empezar ahora entre las mujeres a pautearnos, a decir haga esto, no haga esto otro, diga esto, piense esto, porque va más allá de eso, implica toda una ideología y forma de pensar, eso es lo que a mí no me gusta”.

Sobre si tuviera la oportunidad de marchar junto a las mujeres este viernes, Morel dijo que no saldría a la calle. “No, no iría, porque no me gusta que me pauteen. Cada persona tiene su forma creativa de celebrar y yo creo que también aquí hay algo generacional que está bien. En general, las chiquillas jóvenes tienen mayores demandas, están más urgidas (…) y yo celebraría como he celebrado todos los años, con un grupo de amigas y me encanta que haya distintas manifestaciones”.