Diputado Boric ve el Senado como una posibilidad para seguir en el Congreso

Por un compromiso que tomaron en el Frente Amplio, sus parlamentarios no pueden estar más de dos periodos en el mismo cargo. Es decir, los diputados Giorgio Jackson, Vlado Mirosevic y Gabriel Boric no pueden optar por una reelección. Pero eso no los detendría en imaginarse una carrera como senadores.

En una entrevista con La Tercera, Boric (Movimiento Autonomista) no se cierra a la posibilidad de extender su estadía en el Congreso. “El Senado es una posibilidad, pero es muy pronto para tomar decisiones en esa materia”, dijo.

“Quedan tres años, estoy concentrado en la pega legislativa por Magallanes y en las tres prioridades que he señalado como prioritarias”, agregó.

Sobre si también tiene a la vista una carrera presidencial, el diputado lo descartó por completo con un rotundo “no” como respuesta.