Presidente Piñera descarta un tercer mandato: se quiere dedicar a su "cuarta vocación"

Este 11 de marzo se cumple el primer año del segundo mandato del gobierno del Presidente Sebastián Piñera. Y esta vez, sería la última. Así lo confirmó en una extensa entrevista que le realizó La Tercera PM.

Sobre plantearse una tercera vez en La Moneda, el Mandatario aseguró que “no está esta en mis planes”.

“Mire, yo en mi vida he tenido grandes vocaciones”, continuó explicando el Presidente. “La primera fue académica, después me vino una vocación de emprendimiento y partí de cero, creando muchas empresas, pero yo sabía que mi verdadera vocación era el servicio público y me fui a la política: fui senador, presidente de Renovación Nacional, candidato a la Presidencia, Presidente de Chile y nuevamente Presidente de Chile. Pero yo tengo, en el fondo del alma, una cuarta vocación. Y espero tener la oportunidad de poder desarrollarla”.

¿Y qué quiere ser?, le pregunta la periodista. “Secreto de Estado”, se limitó a responder el Presidente.

Piñera aprovechó para explicar que parte del éxito de un gobierno se mide en si se logra traspasar la banda a una persona que continúe con el mismo proyecto y que, para eso “estamos trabajando. Por eso del primer día, planteamos un programa, un proyecto, una misión a 8 años de plazo”.