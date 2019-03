Pamela Jiles asegura que el Frente Amplio no apoyará a un DC para ser presidente de la Cámara

La diputada del Frente Amplio (FA) Pamela Jiles reiteró que el bloque opositor no está disponible para votar por un candidato de la Democracia Cristiana para que presida la Cámara de Diputados, en especial porque no han sabido ser oposición.

Para la parlamentaria, la “bajada” del diputado DC Gabriel Silber como uno de los candidatos a la testera de la Cámara Baja no fue una sorpresa, más allá de la denuncia anónima en su contra por un eventual maltrato a su ex pareja, ya que desde enero que el FA condicionó el apoyo a Silber, en medio de un pacto de 2018 entre la ex Nueva Mayoría y el Frente Amplio para administrar la Corporación y las comisiones.

“Para mí esto no es una sorpresa. Porque tal como les indiqué en enero era previsible, para quien sea serio y conozca los antecedentes necesarios para tomar una decisión como la votación por un presidente de la Cámara, que lo más probable es que llegáramos a esta fecha que nadie votara por Gabriel Silber, quién milita en un partido político que no ha sabido ser oposición al Gobierno de Sebastian Piñera”, aseveró.

Cabe mencionar que antes del receso del Congreso Nacional, miembros del Frente Amplio criticaron duramente a los parlamentarios radicales y de la DC por apoyar iniciativas legislativos del Ejecutivo en la sala.

De esta forma, el FA no apoyaría a un nuevo candidato de la DC para la testera de la Cámara Baja, luego que el jefe de la bancada falangista, Gabriel Ascencio, anunciara que la colectividad en los próximos días iba a anunciar a un nuevo postulante.

Aton Chile