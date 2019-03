Diputada RN repudió el aborto libre en la ONU Mujeres en Nueva York

La diputada de Renovación Nacional, Francesca Muñoz, participó en Nueva York en el encuentro de ONU Mujeres, que se llevó a cabo entre este 10 y 15 de marzo, donde analizaron cómo se invierte en la equidad de género y cómo los parlamentos aseguran la protección social, servicios públicos y la infraestructura entregada a las mujeres y niñas.

En su intervención, la parlamentaria criticó el debate sobre el aborto libre que ha planteado la izquierda chilena, y expresó que “soy mujer, soy provida y vengo a hablar en defensa de millones de mujeres que no nacieron, porque algunas, no todas, no han sido capaces de defenderlas desde el vientre de la madre, aún peor, impulsando políticas públicas que las entregan a procedimientos tortuosos para arrancarlas del vientre, destruyéndolas”.

Asimismo, explicó que “mi Constitución chilena dice en el artículo 19, la ley protege la vida del que está por nacer y si vamos a hablar de legislar a favor de la mujer empecemos por dejarlas nacer. Somos muchas mujeres provida en el mundo y ninguna mentira, ninguna ideología nos va a callar”.

“Defenderemos a las mujeres que están en el vientre, seguiremos haciéndolo, entregándolo todo. Al decir esto, sólo hago uso de mi libertad de expresión ¿o acaso yo no tengo el derecho en la ONU Mujeres sólo por pensar distinto?”, añadió.

Aton Chile