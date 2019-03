Presidente Piñera le pide a Chile Vamos "tener más fe" al control preventivo de identidad a partir de los 14 años

El Presidente de la República, Sebastián Piñera, le respondió al senador Andrés Allamand (RN), quien criticó el proyecto de ley de Control Preventivo de Identidad para menores de edad asegurando que la iniciativa no pasaba del Congreso.

Tras participar en el seminario Revolución Microeconómica, el Presidente respondió a esos cuestionamientos del oficialismo y señaló que “hay algunos parlamentarios de nuestro sector que dicen que esta ley no va a ser fácil de hacerla avanzar en el Congreso. Por supuesto que no va a ser fácil, pero este Presidente no está simplemente para hacer las cosas fáciles, está para hacer las cosas que realmente mejoran la calidad de vida”.

En ese sentido, el Mandatario dijo que esta iniciativa “en materia de seguridad, le da más tranquilidad, más seguridad a todos nuestros compatriotas. Por tanto, vamos a empujar esta ley y vamos a pedir a los parlamentarios que la analicen en su mérito”.

Además, el jefe de Estado hizo un llamado a “nuestros parlamentarios, a los de Chile Vamos, tengan más fe. Esto es algo que la inmensa mayoría de los chilenos lo quiere, lo necesitan y lo están pidiendo a gritos”.

Por lo anterior, Piñera le pidió a los parlamentarios oficialistas que “nos ayude a convencer a aquellos que se han opuesto desde el primer minuto, igual como ocurrió con aula segura, es exactamente lo mismo”

“También aula segura generó una resistencia al comienzo y terminó siendo un gran acuerdo en el que concurrieron los votos de prácticamente todos los sectores y yo espero que, con esta medida de control preventiva de identidad, ocurra lo mismo”, agregó el Presidente.

Por último, el mandatario señaló que “estamos convencido de que esto (control preventivo de identidad para menores de edad) es lo que los chilenos necesitan, lo que los chilenos merecen y un Presidente tiene que estar siempre en qué es lo mejor para Chile y para los chilenos”.

Aton Chile