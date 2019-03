PPD denuncia aumento de crímenes violentos en la capital

El Partido por la Democracia (PPD) emplazó al Gobierno del Presidente Sebastián Piñera a hacerse cargo de la seguridad y no a crear “cortinas de humo”, como la presentación de un proyecto de rebaja en edad para el control preventivo de identidad, argumentando que se ha incrementado la comisión de crímenes violentos en la Región Metropolitana, en particular violaciones y homicidios.

“El Presidente Piñera debe parar el aumento de la delincuencia en las comunas más pobres de la Región Metropolitana, para no tener chilenos de primera y segunda clase. Creemos además que el Presidente Piñera no debe crear cortinas de humo para ocultar el incremento del delito, en particular el delito violento, y debe abordar las causas que hay detrás”, explicó el presidente del partido, el excanciller Heraldo Muñoz.

“Piñera debe preocuparse de las víctimas, no sólo del control. Para eso, estamos proponiendo la creación de un Servicio Nacional para las Víctimas, que facilite la coordinación de las oficinas que hay en la materia, que tenga visibilidad y recursos, y estamos dispuestos a trabajar en la materia”.

Desde el PPD también se critica el proyecto de la rebaja de edad hasta 14 años para el control de identidad preventivo. Muñoz señaló que ese no debería ser el foco, sino debiera ser la atención a las víctimas y la prevención de los delitos, con un enfoque integral de la seguridad ciudadana.

“En vez de registrarlos, porqué no trabajamos con los jóvenes que ni estudian ni trabajan, con programas sociales, para evitar que caigan en la droga y de la droga al delito violento, como está pasando”, puntualizó el presidente del PPD, acotando que “a eso invitamos al gobierno, a que trabajemos juntos, porque esta es una tarea que no es solo de Gobierno, también de la oposición, y de esto no debemos sacar ventajas chicas”.

“Hay propios parlamentarios de Gobierno que han dicho que no hay piso político para esto (rebaja de edad), pero el Presidente Piñera insiste porque creo que está pensando en los beneficios comunicacionales que puede sacar, y nosotros no vamos a entrar en ese debate, porque es inconducente frente a estos otros elementos que hemos presentado”, concluyó Muñoz.

Dentro de los datos presentados por Heraldo Muñoz, figura además el traslado de los delitos a los sectores de ingresos más bajo. La baja en Vitacura de un 29% coincide con el alza, en mismo porcentaje, de delitos en Pudahuel, según el Laboratorio de Seguridad, labseguridad.org.