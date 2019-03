Presidente Piñera defiende Prosur a través de Twitter: "Hace cinco años que no nos reunimos"

A través de la red social Twitter, el presidente Sebastián Piñera respondió a las críticas surgidas desde diversos sectores a la cumbre Prosur, que comienza la semana entrante.

Piñera justificó que “hace más de cinco años que los presidentes no nos reunimos”, calificando la Unasur como un fracaso “por exceso de ideologismo y burocracia”, algo que según el mandatario no tiene Posur

Hace + de 5 años q los Pdtes de Am del Sur no nos reunimos.Unasur fracasó por exceso de ideologismo y burocracia. Prosur es un Foro,sin ideología ni burocracia, para q todos los Paises Democráticos de Am del Sur podamos dialogar, coordinarnos,colaborar y hacer escuchar ntra voz

