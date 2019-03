Comisión de Hacienda de la Cámara Baja postergó votación sobre Modernización Tributaria

El presidente de la Comisión de Hacienda de la Cámara Baja, Pablo Lorenzini (DC), anunció que la idea de legislar o no el proyecto de Modernización Tributaria (MT) se votará en dos semanas más, pese a que él mismo había comunicado que sería mañana.

“No se va a votar finalmente el miércoles, esta semana no. Me pidieron -los otros parlamentarios- más tiempo porque no quedaron claros con la respuesta del ministro y tienen que analizar (la respuesta)”, dijo a la salida de la sesión el diputado Pablo Lorenzini.

El parlamentario detalló que esperaba una respuesta más contundente de Hacienda a los requerimientos de los diputados de oposición que integran la Comisión de Hacienda

“Yo pensé que podía venir una respuesta mucho más potente, pero el resto de los parlamentarios han tenido la duda, entonces me han pedido más tiempo para votar bien”, indicó el congresista.

De esta manera la votación se llevará a cabo en diez días más, luego que los diputados realicen su semana distrital.

CH / Aton Chile