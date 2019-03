Protocolo de vestimenta fue actualizado en el gobierno de Michelle Bachelet

Siguen las reacciones a los dichos de la diputada del Frente Amplio Maite Orsini, luego que cuestionara la invitación del Gobierno para participar de una actividad oficial ligada a la visita del mandatario brasilero, Jair Bolsonaro, y se les instruyera a las parlamentarias a ir con “vestido corto”.

Esto, porque al recomendación pertenece a un protocolo oficial de la Cancillería. Normativa que, según consigna Emol, la última vez que se actualizó fue durante la administración de la expresidenta Michelle Bachelet, el 8 de noviembre de 2016, cuando se firmó el decreto.

No obstante, Orsini ya anunció que no será parte del almuerzo de este sábado en el Palacio de La Moneda, advirtiendo que no irá a celebrar el machismo y xenofobia del invitado del Presidente Sebastián Piñera.