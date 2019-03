Vocera a Orsini por vestido corto: "No es la alfombra roja de un festival"

La ministra Secretaria General de Gobierno, Cecilia Pérez, le respondió a la diputada Maite Orsini, quien criticó la vestimenta que se le imponía a las mujeres en una invitación para un almuerzo con el presidente de Brasil, Jair Bolsonaro.

A través de su cuenta de Twitter, la diputada Orsini escribió que “no sólo el gobierno decide recibir con honores a presidente xenófobo y machista, sino que además pide que las diputadas de la República que somos invitadas vayamos con ‘vestido corto’. Este es el Sebastián Piñera que dice acoger demandas feministas pero envía invitación oficial que sigue en el 1800”.

“Evidentemente no iré a celebrar el machismo y la xenofobia del invitado del Presidente Piñera. El gobierno debe entender que estamos en el 2019 y que una invitación así no es aceptable, como tampoco lo es declararse feminista y negar a mujeres su derecho a decidir”, agregó Orsini.

Al respecto, la ministra Pérez señaló que “nosotros estamos preocupados de los temas importantes de los chilenos y, entre otras cosas, por cierto, de fortalecer la agenda de mujer. Cuando a través de Cancillería, en un protocolo que es de muchos años y de muchos gobiernos, incluidos los gobiernos de izquierda, se habla de vestido formal o vestido corto, claramente se está hablando de que no es de gala”.

“Acá no es la alfombra roja de un festival en particular. Por lo tanto que la diputada orsini no extreme las cosas, porque no se corresponde”, añadió la secretaria de Estado.

En esa línea, Pérez expresó que “acá estamos hablando que no es de gala, por lo tanto, no extrememos a través de epítetos que son, más bien rimbombantes, para las cosas que realmente importan en nuestro país, que en el caso de la agenda de mujer es el compromiso que nosotros estamos haciendo con acciones”.

Sobre el protocolo, la ministra dijo que “eso tiene que verlo Cancillería, que es parte de los protocolos que, entre otras cosas, también tiene el Parlamento cuando, por ejemplo, son dueños de casa y no invitan al Presidente a dar cuenta publica año a año a la ciudadanía. Si quieren revisar protocolos, revísenlos todos”.

