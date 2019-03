Lagos dio trato de primera dama a esposa de Guaidó y llamó dictador a Maduro

El expresidente Ricardo Lagos expresó que Fabiana Rosales, esposa del líder opositor venezolano Juan Guaidó, es “la primera dama de Venezuela” y que el tiempo de la democracia había llegado para el país caribeño.

Tras reunirse en la Fundación Democracia y Desarrollo con Fabiana Rosales y la representante diplomática de Guaidó en Chile, Guarequena Gutiérrez, el exmandatario indicó que la democracia para Venezuela había llegado y que la única instancia democrática es la Asamblea Nacional.

“El tiempo de la democracia ha llegado para Venezuela, por una dirección política que ha entendido que este es un conflicto entre poderes, una Asamblea Nacional que es hoy la única institución con legitimidad democrática en Venezuela”, declaró Lagos.

El ex mandatario calificó el régimen de Nicolás Maduro como “una dictadura”, ya que no hay respeto a los derechos esenciales del ser humano.

En relación al rol de la expresidenta Michelle Bachelet, quien ha recibido críticas de distintos frentes por no haber visitado Venezuela aún, Lagos dijo que la ONU tendrá que hacer una evaluación para si se cumplen o no las condiciones para que la ex Jefa de Estado viaje a dicho país.

Por su parte, Fabiana Rosales comentó el informe de Naciones Unidas dado a conocer por Bachelet donde se sostiene que hay “violaciones de DD.HH. y abusos cometidos por las fuerzas de seguridad y grupos armados progubernamentales” en Venezuela, expresando que se confirma la tiranía de Maduro.

“Una vez más queda desenmascarado el régimen usurpador”, sostuvo.

Cabe mencionar que Rosales se encuentra en Chile para participar del Foro por la Democracia, instancia organizada por Chile Vamos que congregará mañana a partidos de derecha latinoamericanos.