Matthei descarta discriminación en control de identidad: "¿Me va a decir que Carabineros es clasista?"

La alcaldesa de Providencia, Evelyn Matthei, dijo no entender el “escándalo” que han hecho los políticos de oposición por el proyecto del gobierno que permite el control preventivo de identidad a partir desde los 14 años.

La autoridad comunal respaldó la medida en La Mañana Interactiva de Radio Agricultura, dando como ejemplo el sector de Pedro de Valdivia Norte “después de la apertura del túnel. Nosotros tuvimos 10 portonazos en dos semanas en un barrio relativamente chico. Muchos de ellos eran menores de edad los que participaron”, siendo utilizados por bandas de adultos, dijo la alcaldesa.

“Cómo no va a ser tranquilizador para los vecinos el hecho de que pueda haber gente extraña que se pueda revisar quiénes son y qué andan trayendo”, cuestionó Matthei.

La alcaldesa también reprochó la conducta de algunos jueces por dejar libres a sospechosos, manifestando que la “academia judicial se ha transformado en gente que se dedica básicamente a proteger a estos delincuentes” y “por la irresponsabilidad de esos tenemos que pasar estas leyes, porque quién va entender que un juez en su sano juicio diga que fue ilegal que le revisaran la maleta y le pillaron un arsenal de armamento y, además, cualquier cantidad de droga”, haciendo referencia a un caso sucedido en San Antonio en 2018.

Sobre el argumento que el control preventivo es un acto discriminatorio, Matthei respondió: “¿Alguien cree que la gente rica no roba?”, por lo que también pidió endurecer las penas para caso de corrupción y colusión.

Respecto al mismo punto, preguntó: “¿Usted me va a decir que Carabineros es clasista? ¿Usted me va a decir que todos los carabineros vienen de Las Condes? ¿Usted me va a decir que los cabos, el sargento nació en Vitacura?”.

Por último, la alcaldesa dijo que quienes se oponen a la iniciativa “son los mismos que siguen negando la violación de DD.HH. en Venezuela. Esto es pura ideología no más, en el fondo se van a oponer a cualquier cosa que mande el Presidente Piñera”.

