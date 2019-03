Piñera dijo que Maduro y su dictadura tienen los días contados

El Presidente Sebastián Piñera reiteró que la dictadura en Venezuela tiene los días contados, calificando además el secuestro del asesor de Guaidó como una actitud miserable y perversa de Nicolás Maduro.

El mandatario uso duro calificativo hacia el régimen venezolano en su intervención en el Foro por la Democracia que organizó el bloque oficialista Chile Vamos.

“Una vez más la dictadura venezolana muestra su rostro más miserable y perverso al mundo entero”, dijo Piñera en relación al arresto de Roberto Marrano, jefe gabinete del Presidente “Encargado” de Venezuela, Juan Guaidó.

En este punto, destacó el rol de Guaidó en el proceso de recuperación de la democracia en Venezuela, momento en el que aprovechó para defender su visita a Cúcuta.

Piñera, destacó el valor de la democracia y la libertad, manifestando que el socialismo fracasó con la caída de la ex URSS y que actualmente Cuba y Venezuela son dictaduras.

Durante su discurso en la instancia organizada por Chile Vamos que congrega a varios líderes de derecha distintos países de Latinoamérica, y que está financiada por dineros de privados, afirmó entre otras cosas que “la caída de la URSS es la mejor expresión del fracaso del socialismo del siglo XX. Venezuela, Cuba y Nicaragua son las mejores expresiones del fracaso del socialismo del siglo XXI”.

“Venezuela y Cuba son dictaduras. No hay libertades políticas, no se respetan los Derechos Humanos, no hay separación de poderes ni libertad de expresión”, subrayó.

CH / Aton Chile