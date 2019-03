Presidentes de ambas Cámaras piden más recato por posible asilo político a venezolanos

Los presidentes del Senado, Jaime Quintana, y de la Cámara de Diputados, Iván Flores, expresaron ciertos reparos ante el anuncio del Presidente de Colombia, Iván Duque, quien aseguró que el Presidente Sebastián Piñera estaría dispuesto a recibir a militares venezolanos desertores del régimen de Nicolás Maduro.

Ante esta situación, el senador Quintana indicó que “estamos por una salida a la crisis social, humanitaria, política, donde hay violaciones a los derechos humanos, como lo ha expresado muy bien Naciones Unidas, el tema es bajo qué parámetros vamos a actuar”.

“¿Bajo los impulsos de Trump o bajo líneas de improvisación en temas tan delicados como este?, por eso está Naciones Unidas y Naciones Unidas da un marco de acción a los gobiernos en materias bastante delicadas cuando la democracia está en peligro”, agregó Quintana.

Por lo anterior, el parlamentario señaló que “nosotros, más allá de empezar a hacer acciones bilaterales en materias militares, creemos que aquí tenemos que atenernos a lo que son las normas del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas. Tenemos que estar con Naciones Unidas en todas”.

“Yo no creo que sea una alternativa en la que haya que apurarse, estos temas están contemplados, para eso son los acuerdos internacionales sólidos, robustos, como Naciones Unidas. Son temas que incluso podrían ser objeto de análisis del Consejo de Seguridad y, por lo tanto, no tiene que ver con que sea una posición del gobierno”, agregó el legislador.

En ese sentido, el senador dijo que “aquí faltan diálogos internos, falta un dialogo republicano y el Presidente (Piñera), en materia de lo que ocurre con estos militares, debiese ser cuidadoso, más cuidadoso de lo que fue en la forma como se anuncia Prosur”.

Por su parte, el diputado Iván Flores expresó que “hay que ver en qué condiciones se estaría dando una noticia que hasta el momento es un trascendido, yo no he visto nada que sea oficial respecto de la postura. Nosotros no hemos escuchado nada en concreto respecto de eso”.

“Hay un tema humanitario, la situación de Venezuela hoy día es grave, es una dictadura que ha aplicado toda su brutalidad en contra de los ciudadanos que no están de acuerdo con esa propia dictadura. Eso lo hemos dicho con claridad. Dentro de esa gente que está recibiendo esta brutalidad desde el gobierno dictatorial de Maduro, están también militares que no están de acuerdo”, prosiguió Flores.

El diputado también manifestó que “hay que ver si lo que se va a recibir son militares en esa condición o van a ser gente que busca refugio como ha llegado tanto inmigrante, al cual Chile le ha abierto las puertas, Colombia le ha abierto las puertas y otros países”.

“Otra cosa es que se les entreguen estipendios especiales, por cuanto entonces dejan de ser la condición de un migrante al que se le abren las puertas, porque sino tendríamos que hacerlo en condiciones similares. Eso no lo sabemos, acabamos de recibir la noticia, si es una cuestión humanitaria bienvenida sea”, concluyó Flores.

