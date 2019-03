Ex Presidente Frei aclara recibimiento a Bolsonaro: "No estamos por compartir todo lo que dice"

Este sábado se realizó el polémico almuerzo organizado por el Gobierno con el Presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, del cual se restaron varios integrantes de oposición.

Uno de los que sí llegó fue el ex presidente Eduardo Frei, quien apuntó que asistía a la actividad en su rol como embajador plenipotenciario de Chile y que no por esto compartía las palabras del mandatario de brasil.

“Estoy recibiendo al pueblo de Brasil y a sus representantes, porque siempre he pensado que mi labor como ex presidente de la República y hoy como embajador son las políticas de Estado (…) independiente de que no coincido con muchas de sus declaraciones, no las comparto, nunca las he compartido y pienso distinto”, dijo en su llegada a La Moneda.

Para Frei, reunirse con los mandatarios que piensan diferente es parte del trato entre países.

“La política de Estado es entenderse con las autoridades y reitero aquí no estamos por compartir todo lo que dice”, recalcó.

“Si cada vez que voy a Asia y me reúno con todos los presidentes asiáticos, si tuviera que escoger con cuales me voy a reunir por sus declaraciones o por su manera de enfocar el tema de Derechos Humanos a lo mejor podría tener muy pocas entrevistas”, sostuvo.

Al ser consultado obre la negativa desde la oposición de asistir al almuerzo, el ex presidente, enfatizó que “no me corresponde estar analizando lo que cada uno piense, yo soy responsable de mis actos, yo funciono en este trabajo, lo hice también como presidente y ahora como embajador, estas son políticas de Estado que benefician a mi país y por eso voy a seguir en mi trabajo con estos criterios”.