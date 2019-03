Insulza por Prosur: “Mucho ruido, pocas nueces y ninguna organización”

Concluida la primera jornada de la Cumbre Prosur, el excanciller y senador, José Miguel Insulza, se mostró muy crítico con la instancia, que a su juicio solo tuvo declaraciones y principios, pero nada concreto.

A través de su cuenta de Twitter, Insulza sostuvo en tono irónico que “Prosur: solo declaraciones y principios, ninguna organización. Será Ampuero el encargado de proponerla? O debemos aún esperar a otro? En suma, mucho ruido y pocas nueces. Lo único rescatable es un diálogo entre siete presidentes, que sería útil conocer”.

Pero no fue el único político de peso que ha criticado la organización de la Cumbre. El también ex Canciller Heraldo Muñoz, hoy presidente del PPD, sostuvo –también a través de su cuenta de Twitter- que “Presidentes sudamericanos se reúnen en Chile, lo cual es positivo, pero no abordaron agenda de migraciones, cambio climático, narcotráfico, comercio”.

En la misma línea, Muñoz agregó que “Prosur es aún noticia en desarrollo. Solo declaración de voluntad para crear “Foro”, no suscrita por un país importante como Uruguay”.

Agencia UNO