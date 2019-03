Piñera negó haberse sentido ofendido tras episodio en show de McCartney

El miércoles pasado y durante el esperado concierto de Paul McCartney en el Estadio Nacional, saludó al presidente Sebastián Piñera, quien se encontraba entre el público, recibiendo una inesperada respuesta para el artista, de parte del público.

Las pifias eran claras y muy fuertes, cuando el ex Beatle dijo: “Esta noche tenemos un invitado muy especial (…) Say hello to el presidente”.

Durante su entrevista de este domingo en el programa “Mesa Central” de Canal 13, se le aprovechó de preguntar a Sebastián Piñera sobre este episodio. Le restó importancia e indicó que “hubo pifias y aplausos, pero las pifias meten más ruido que los aplausos”, dijo el Mandatario, quien negó haberse sentido ofendido en ese momento. “A esta altura de la vida…”, comentó.