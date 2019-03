Piñera a Bachelet: "Cuando hay temas tan graves de DD.HH. hay que hablar fuerte y claro y desde el primer día"

El Presidente de la República Sebastián Piñera visitó este domingo el programa Mesa Central de Canal 13 donde habló de diversos temas tanto nacionales como internacionales, en especial de Venezuela, la visita del mandatario brasileño Jair Bolsonaro y el nacimiento de Prosur.

Respecto a Venezuela, Piñera dijo que dicho país no estuvo invitado como Estado a la reunión de Prosur ya que no es una democracia, pero que sí fue invitado Juan Guaidó, el que finalmente no asistió.

“Cuando cumpla con el estándar de la democracia, las puertas de Prosur estarán abiertas de par en par como lo están hoy día para Uruguay, que ojalá se incorpore, Bolivia y también, en este caso, Surinam. En el caso de Guaidó era que hubiera podido venir pero no como miembro de Prosur, pero como persona invitada. Después dijimos, ¿sabe qué más? No queremos venezuelizar… Él mismo nos comunicó que por distintas razones no podía venir”, aclaró.

Consultado sobre la declaración de la Alto Comisionado de Derechos Humanos de la ONU Michelle Bachelet, que esta semana sentenció que hay violaciones a los DD.HH. en Venezuela, el Presidente dijo que “solo voy a decir que la Alta comisionada Michelle Bachelet conoce muy bien la realidad de Venezuela, sabe que ahí hay una dictadura, que se atropellan los derechos humanos, que no hay libertades, que hay presos políticos y ella tiene un cargo, que es ser la responsable de la unidad de Naciones Unidas encargada de la protección de los derechos humanos y por eso me pareció bien que hace unos pocos días atrás por primera vez se hablara de violación de derechos humanos en Venezuela”.

Si bien ella lo hizo en el plazo establecido por la ONU, Piñera dijo que “el anterior Alto Comisionado habló fuerte y claro desde el primer día. Ahora yo creo que finalmente se habló fuerte y claro, porque hay que decir las cosas claras para que la gente las entienda. Esto no es que haya algunos excesos policiales, como se planteó. En Venezuela hay una dictadura corrupta, despiadada, que no respeta a nada ni nadie”.

¿Fue tardío el informe de Bachelet?, le preguntaron. A lo que respondió: “Eso lo dijo usted. Yo digo que cuando hay temas tan graves de derechos humanos hay que hablar fuerte y claro y desde el primer día”.