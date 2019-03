Tarud y eventual boicot de excancilleres a Prosur: “de ser efectivo es muy malo"

El ex presidente de la comisión de Relaciones Exteriores, Jorge Tarud, realizó un llamado a enderezar el rumbo al Presidente, Sebastián Piñera, en política exterior y dejar de darse gustitos en esta materia con el hecho de favorecer la posición que representa.

En este marco, calificó a Prosur como un evento que “terminó en humo y, en consecuencia, pido al Gobierno que retome lo que históricamente hemos realizado desde el retorno a la democracia, trabajar en conjunto un tema de Estado y eso no se ha hecho durante este Gobierno”.

Sobre la visita de los Presidentes, Tarud planteó que fue un acto de camaradería “pero francamente no había mucho entusiasmo. Le entregaron al Presidente Piñera la presidencia (de Prosur) por un año para ver qué es lo que puede hacer, pero no hay nada claro ni nada constituido. En consecuencia, reitero, debemos retomar la agenda que hemos tenido siempre en política exterior y trabajar en unidad”.

También el ex embajador abordó la denuncia planteada esta jornada, donde se acusa a ex Cancilleres de una especie de boicot al evento, enfatizando que “de ser efectivo es muy malo. Uno puede hacer todas las críticas internas, que son absolutamente legítimas, para que evidentemente nuestro país lo haga mejor en materia internacional, pero eso es otra cosa muy distinta, es hacer un esfuerzo para que algo fracase. Yo siempre he hecho críticas en todos los Gobiernos en política exterior de forma constructiva, pero jamás se me ocurriría llamar a mis amigos en el extranjero para que fracase un encuentro en Chile”.

En tanto, sobre la visita de Jair Bolsonaro y la cercanía expresada por el Mandatario Brasileño con el Presidente Piñera, Tarud recalca que “todos sabemos quién es, él fue electo Presidente de Brasil pero cuidado, lleva 80 días y ya va en un 34% de aprobación solamente. La situación aún no es clara en el devenir que va a ser su Gobierno”.

“La relación entre Estados con Brasil tiene que ser institucional y no mezclarse tanto con una figura que es rechazada por el mundo entero debido a sus declaraciones. Brasil es un país que siempre ha tenido una relación estratégica con Chile y eso tiene que continuar, pero ni muy cerca para que queme ni muy lejos para que se enfríe”, finalizó el ex presidente de la comisión de Relaciones Exteriores.

Aton Chile