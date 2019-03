Marta Isasi confiesa que caso Corpesca le hizo perder su carrera política

La exdiputada independiente Marta Isasi aseguró que perdió su carrera política tras destaparse el caso Corpesca, acusando, otra vez, que fue su exasesor quien le falsificó la firma en medio de los pagos de la pesquera para financiar su campaña política.

Isasi expresó que, si bien perdió su carrera política, ganó en lo personal y familiar, confirmando también que prestará declaración en el estrado.

“En lo persona, desde el 2013, año electoral, donde yo iba a la reelección y obviamente tras los dichos de mi exasesor, que yo denunció el año 2011, lamentablemente la perdí, pero otras vez gané en el sentido personal, familiar y también como mujer”, declaró tras la salida de la primera jornada del juicio, el que tendrá 320 testigos.

A Marta Isasi se le imputan delitos tributarios y cohecho por haber recibido también pagos desde la empresa pesquera. La exparlamentaria dijo a la prensa tras la audiencia que “si yo he llegado hasta acá, a pesar de que la Fiscalía me ofreció juicio abreviado es, porque desde 2013, en que un ex asesor denunció e hizo mal uso de muchas asignaciones parlamentarias y falsificaciones de mi firma, para demostrar mi inocencia y estoy sometida al tribunal”.

Marta Isasi arriesga 7 años de cárcel por cohecho y delitos tributarios.