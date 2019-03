Marisela Santibáñez denuncia episodio de acoso en el Congreso

La persona era un asesor político de un diputado.

Marisela Santibáñez estuvo invitada en “Cadena Nacional”, programa de Vía X que es conducido por Iván Guerrera, espacio donde la ex PRO habló sobre la contingencia.

Pero eso no es todo, ya que la diputada denunció un episodio de acoso que vivió en el Congreso de parte de un asesor de un parlamentario.

“Un colega del Congreso hizo insinuaciones bastante groseras a través de WhatsApp, no lo conté antes, ni creo que sea necesario dar el nombre del asesor del diputado, porque se tomaron todas las medidas necesarias, pero créeme que todo lo que pasó ese día podría haberse evitado porque tuvimos 403 oficios y más de 32 proyectos de ley, eso es lo que vale en la evaluación de un diputado, si nos quedamos con la frase mal dicha, o la frase de Urrutia, nos quedamos en una rencilla bien fome”, manifestó.

Luego la diputada agregó que le llegaron mensajes a su celular “fuertes, de connotación sexual, alguna persona que se pasó de listo, se pasó de la línea y efectivamente arriesgó su puesto de trabajo“.

“Eso ya está resuelto, esa persona ya salió de su cargo, es un asesor de un parlamentario. Que quede ahí, porque desconcentra de la discusión real, no me voy a victimizar hoy día. Eso no se vuelve a repetir en el Congreso, no lo voy a permitir. Yo le mande a todas las diputadas, a las de oposición y a varias de derecha, a Marcela Sabat y a la diputada Hoffman, y efectivamente recibí un apoyo, que era el que yo requería. No esperé cuarenta y tres años para ser diputada y mandarme una frase tan torpe y nefasta como aquella”, destacó Santibáñez.