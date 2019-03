Partido Comunista rechaza reunirse con el Presidente Piñera: "Pedimos que no se nos invite"

El presidente del Partido Comunista (PC), Guillermo Teillier, dijo que no aceptarán la invitación del Presidente Sebastián Piñera a dialogar, como parte de la convocatoria que hizo el Mandatario a los partidos de oposición.

“En estricto sentido no hemos sido invitados oficialmente, a nosotros no nos ha llegado ninguna comunicación desde el Presidente y el Ejecutivo (…) pero como no hemos sido invitados, pedimos que no se nos invite, porque ya está todo sobre la mesa”, indicó, según consignó Emol.

Sobre la discusión de proyectos claves para este año, el líder del PC manifestó que “la discusión se está dando en el parlamento, por lo que no vemos la necesidad de ir a conversar a La Moneda. Puede que no nos inviten, pero que no se diga que tenemos una actitud obstruccionista”.

“Desgraciadamente, cómo se está dando lo de la reforma tributaria, hay un olor a cocina. No queremos cocina, queremos que se discuta a la luz pública”, subrayó, agregando que de todas formas hay cosas positivas en la iniciativa, como el apoyo a las pymes, el impuesto territorial y la boleta electrónica.

Además, Teillier dijo que “hubo una segregación respecto a nosotros, porque nosotros somos de la ex Nueva Mayoría y no fuimos invitados”.