Ministro de Justicia no declarará como testigo de Jaime Orpis

El ministro de Justicia, Hernán Larraín, se restó de participar como testigo del exsenador Jaime Orpis, quien es investigado por el delito de cohecho en el caso Corpesca.

A través de una declaración pública, el secretario de Estado señaló que “en relación al debate generado por mis declaraciones a propósito de la causa judicial de Jaime Orpis, en la que he sido citado a declarar como testigo, quiero manifestar lo siguiente:

1. El hecho de ser en la actualidad Ministro de Justicia y Derechos Humanos, ha generado un comprensible debate por el alcance de mis declaraciones, ya que ellas han sido interpretadas razonablemente por algunos en un sentido totalmente ajeno al espíritu con que fueron formuladas.

2. Es mi voluntad evitar que esta confusión se produzca, por lo cual he pedido a la defensa de Jaime Orpis no participar como testigo en este caso, solicitud que ha sido concedida. Con ello quiero evitar toda duda respecto del tenor e intención de mis declaraciones. Lamento muy

sinceramente la situación producida por mis palabras.

3. Espero que esta decisión que he adoptado sea entendida como una contribución al cuidado de las instituciones y a despejar en la opinión pública las inquietudes que nunca fue mi intención provocar”.

La polémica se generó luego de que Larraín declarara que “le creo cuando él (Orpis) me dice que no ha cometido cohecho” y la situación se volvió más compleja cuando se conoció que el secretario de Estado inscribió como sede para prestar declaración el Ministerio de Justicia, pese a que el gobierno había señalado que esta era una situación personal y no institucional.



