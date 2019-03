Presidente del TC: "Vemos el contenido de la ley, no el mérito político"

El presidente del Tribunal Constitucional, Iván Aróstica, se refirió a la reunión que sostuvieron los miembros de dicha entidad con el Presidente Sebastián Piñera durante esta tarde en el Palacio de La Moneda.

Al salir de la cita, Aróstica señaló que “propuestas no nos corresponden a nosotros, uno está disponible siempre que se quieran modernizar instituciones del Estado. Las instituciones del Estado son siempre perfectibles, hay muchas reformas que hay que hacer por el bien de la institucionalidad, no solamente del TC, sino que hay varios órganos que requieren una coordinación”.

“Nos ratificó el Presidente que tiene un programa de gobierno que consta de tres puntos, uno es reforzar el cumplimiento de las sentencias del TC en materia de inaplicabilidad, otra es el mecanismo de nombramientos con concursos públicos y subir los requisitos”, agregó Aróstica.

Sobre este último punto, el presidente del TC indicó que “los requisitos nuestros están puestos en una realidad del año 2005 y 1970, hoy día ya un abogado que no tiene estudios superiores (posgrado), uno se va quedando atrás y hay que seguir subiendo los niveles, sobre todo si uno está en un cargo de tan alta responsabilidad”.

“Es de sentido común, me parece, tenemos que elevar los requisitos en muchas actividades para acceder a cargos públicos. La realidad es mucho más compleja de lo que era en 1970, están los requisitos, prácticamente, los mismos que en 1970. En 1970 a uno le bastaba tener el título de abogado y era amo y señor, hoy día el título profesional es una base para empezar recién a conversar” sostuvo el abogado.

Por otro lado, Iván Aróstica se refirió a las críticas que ha tenido la oposición contra el TC y señaló que “el hecho de que el TC cumpla el rol de revisar un proyecto no lo transforma ni en tercera ni en cuarta (cámara del Congreso), sigue siendo el TC”.

“Nosotros vemos el contenido de la ley, si se aviene o no con la constitución (…) Se instala (la crítica) porque es fácil, es un cliché muy atractivo, nosotros no somos una tercera cámara porque no dependemos del Congreso, no vemos el mérito político”, añadió Aróstica.

En esa línea, el presidente del TC expresó que “lo que quieren algunos es que veamos el mérito político ‘esta ley es muy buena’, si nosotros hiciéramos caso a eso ‘mire la ley es muy buena, tiene tales beneficios’, ya seríamos tercera cámara, pero yo no le puedo opinar si la ley es buena en el sentido que tiene beneficios, yo lo único que veo como TC es si se ajusta o no a la Constitución”.

“El mérito político, ni la Contraloría que hace control preventivo, que es lo mismo respecto de los decretos, ni el TC respecto de las leyes, no pueden evaluar ese factor. Nosotros estamos conscientes de que a veces hay leyes muy atractivas, pero nuestro rol es ver si se ajusta o no a la Constitución”, aclaró Aróstica.

Prosiguiendo con el tema, el abogado manifestó que “seguramente nos equivocamos (…) Si soy tercera cámara ya entro en un debate de evaluar si está bien o esta mal, entramos en política y no vamos a entrar en política nosotros”.

Por último, el presidente del TC se refirió a la composición que tendrá el organismo y dijo que “son nueve (miembros) para que el presidente del TC no tenga voto dirimente y pareciera que si son nueve habría un equilibrio entre los tres poderes tradicionales del Estado”.

“Son tres ministros por el Ejecutivo, tres ministros por el Congreso y tres ministros por el Poder Judicial, que me parece que es totalmente democrático esa forma de concebir la composición, paridad”, concluyó Aróstica.

Aton Chile