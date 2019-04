Caso Corpesca: Defensa de Orpis quiere declaraciones del ministro Fontaine

La defensa del ex senador Jaime Orpis insiste en la necesidad de que el ministro de Obras Públicas, Juan Andrés Fontaine, declare en el marco del juicio por el caso Corpesca.

En la audiencia realizada este viernes, Orpis contestó preguntas de su abogado, Sergio Rodríguez, con el fin de precisar nombres, fechas e intervenciones en el Congreso que pudo no haber mencionado en sus exposiciones previas.

El fiscal Jaime Retamal aseguró que las palabras del imputado “confirma en parte la tesis que hemos tenido nosotros(MP) desde el principio, la cual es que el senador recibió una serie de sumas de dinero provenientes de terceras personas y eso forma parte de la imputación”.

“Vamos a querer puntualizar algunos aspectos, seguramente vamos a abordar temas bien específicos como las personas, montos, fechas y las acciones que realizó el senador en esa época, en relación con los hechos que motivan el cohecho y el fraude”, afirmó.

El proceso seguirá la próxima semana con el interrogatorio de Fiscalía y los querellantes a Orpis, para posteriormente seguir con la declaración de Marta Isasi y los otros imputados, además de los peritos y testigos.

En esta lista de testigos no está el ministro de Justicia, Hernán Larraín, del cuál precisó el mismo Orpis, está inhabilitado. No obstante, sí fue citado el representante del MOP.

Sobre esto último, el ministro del Interior, Andrés Chadwick, señaló deconocer “que estuviese en la lista”. “Hay que distinguir cuando una persona es citada como testigo, que está obligada a comparecer”, precisó.

“En el caso del ministro Fontaine, yo no sé si él está citado por la defensa o por parte de la Fiscalía. No hay ninguna instrucción ni sugerencia, porque eso depende de la buena voluntad, no del ministro, sino que de la defensa”, dijo.

Para el abogado de Orpis, “entendemos que ninguna de esas circunstancias se presenta en el caso del señor Fontaine, por lo tanto no vemos, ni siquiera visualizamos la posibilidad de que pueda excepcionarse o pedir excepcionarse, porque esto es más bien algo voluntario”.

“Depende de la defensa excepcionarse de la obligación que tienen todos los ciudadanos de declarar”, dijo.

Al salir de sus declaraciones el viernes, el ex senador también arrojó la posibilidad de que acudieran todos los involucrados-parlamentarios-“que fueron citados como testigos lo hicieran” con el objetivo de que “no digan algo distinto a lo que dijeron en las sesiones”.