Diputado Ascencio (DC): Daniel Núñez (PC) "no nos puede venir a darnos clases de ética ni democracia"

El jefe de bancada de la Democracia Cristina, Gabriel Ascencio, respondió a las críticas del diputado PC Daniel Núñez, quien ha dicho que el apoyo de la falange a la reforma tributaria presentada por el Gobierno “evidentemente desata una crisis de proporciones en la oposición”.

Ante estas declaraciones, Ascencio dijo que “yo creo que si él quiere transformarse en el jefe de la barra brava, en el matón de la comisión, el que va a amenazar a todos, eso no tiene sentido”.

Agregó que “Daniel Núñez, un diputado inteligente, pero que no es capaz de condenar ninguna dictadura en el mundo, no nos puede venir a nosotros a darnos clases de ética ni democracia. Lo que quisiéramos es que Daniel, un tipo inteligente, que se ganó los votos nuestros y la confianza nuestra en la comisión de Hacienda dirija la discusión de los proyectos, no de la reyerta”.

“Estoy dispuesto a conversar la situación de él como presidente de la Comisión de Hacienda, para ponerla en tela de juicio, cuestionarla. No entiendo porqué nosotros tenemos que aceptar que a quien elegimos presidente de la Comisión de Hacienda nos insulte groseramente hoy día”, añadió.