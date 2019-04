Fuad Chahín sobre las críticas a la DC: "Estas declaraciones no tienen nada que ver con lo que nos dijeron en privado"

La Democracia Cristiana ha sido criticada por el PC, PS y PPD por apoyar la reforma tributaria y comprometer sus votos para aprobar la idea de legislar de la reforma tributaria propuesta por el Gobierno. Pero según asegura el presidente de la DC, Fuad Chahín, estas han sido solo declaraciones frente a las cámaras de televisión, pues en privado, la conducta habría sido diferente.

En entrevista con “La Mañana Interactiva” de Radio Agricultura, Chahín dijo que las declaraciones “hay muchas veces que tienen que ver con el fragor del momento. La tentación de los micrófonos y las cámaras y decir frases duras, y ganarse un segundito en la televisión es muy grande. Espero que prime la cordura”.

El político fundamentó que el apoyo a la reforma es porque no van a dejar de lado a los adultos mayores, clase media y pymes. “No los vamos abandonar por darle una derrota al Gobierno. Es cierto, era un momento propicio para darle una derrota al Gobierno y la tentación era muy grande, pero da cuenta que darle esa derrota al Gobierno no la pueden pagar los 300 mil adultos mayores que podrían ver rebajadas sus contribuciones y que no la van a tener si votábamos en contra de la idea de legislar”.

“Avancemos y no le demos la espalda a todos los que defendimos durante estos meses de negociación y no echemos por la borda todos los logros que obtuvimos en esta mesa de negociación con el Gobierno”, agregó.

Chahín detalló que las negociaciones con el Ejecutivo aún tienen que desarrollarse, especialmente en los efectos de la integración tributaria. “El compromiso es que esto se tiene que responder satisfactoriamente antes de la votación en particular, porque o si no cuando votemos la integración, la vamos a votar en contra”, dijo.

Revisa la entrevista completa a continuación: