Subsecretario Rodrigo Ubilla por comisión investigadora: "Voy a entregar todos los antecedentes"

El subsecretario del Interior, Rodrigo Ubilla, se refirió a la comisión investigadora aprobada por la Cámara de Diputados para indagar la adquisición de tierras que fueron indígenas por su parte.

Al respecto, la autoridad señaló que “como servidor público siempre he estado dispuesto a colaborar con el Congreso, no va a ser esta una ocasión distinta, siendo citado voy a participar y a entregar todos los antecedentes, tal cual como lo he hecho en la comisión de Derechos Humanos. Si ustedes recuerdan, hace una semana atrás entregué un informe completo que da cuenta de esta situación”.

“Pero también quiero marcar una posición, estimo que esta comisión investigadora excede el mandato constitucional que establece la ley Orgánica y la Constitución, porque lo que pretende es investigar actos privados personales entre ciudadanos, individuales y privados, y la Constitución establece que el mandato de estas comisiones investigadoras tiene que ver con actos de gestión pública”, añadió Ubilla.

En ese sentido, la autoridad afirmó que “aquí no se está investigando una acción como subsecretario sino la adquisición de terrenos de un privado a otro privado el año 2009, tres parcelas e año 2009 y finalmente una cuarta el año 2012, pero independiente de la intromisión de la privacidad de un ciudadano común y corriente como soy yo, Rodrigo Ubilla, voy a colaborar y a entregar toda la información”.

“Estoy seguro que la conclusión que va a arrojar es que aquí no hay ningún transgresión a la norma de un ciudadano privado respecto de un acto privado respecto de otro ciudadano que no es mapuche”, concluyó el subsecretario.

NM/Aton Chile