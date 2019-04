Ignacio Walker: “Quizás es hora de cambiarnos de nombre a Partido Demócrata de Centro”

El ex presidente de la Democracia Cristiana (DC), Ignacio Walker, salió al paso de los cuestionamientos de la oposición, luego de que su partido apoyara la idea de legislar el proyecto de reforma tributaria del Gobierno.

En entrevista con La Tercera, el ex parlamentario afirmó que “felicito a la bancada y a la directiva de la DC por saber anteponer el interés de Chile a esta suerte de rencillas, escaramuzas, guerra de guerrillas en que se ha convertido la política interna”.

En la misma línea, agregó que “es digno de destacar lo que han obtenido, nadie se puede extrañar de las cosas que se le estaban pidiendo al gobierno”.

Walker manifestó que “los más de 20 partidos políticos de izquierda, incluida la ex Nueva Mayoría y ex Concertación, deben entender que la DC no es un partido de izquierda, eso es lo básico para empezar a conversar”.

El ex senador fue sincero al reconocer que “yo no le temo a que existan dos almas, tres almas en el partido en la medida en que logramos sostener una base común. Pero el tema es mucho más de fondo, tal vez llegó la hora de cambiarnos de nombre a Partido Demócrata de Centro (PDC)”.

Agencia Uno.