"Pensar que me pedía videos de apoyo para su campaña": Jadue y presidente de la DC se enfrentan por Twitter

Acusaciones cruzadas protagonizaron a través de sus cuentas de Twitter el alcalde de Recoleta, Daniel Jadue y el presidente de la Democracia Cristiana (DC), Fuad Chahin, donde la autoridad comunal criticó al líder la falange por el trato que le ha dado al Partido Comunista.

La decisión de la DC de apoyar la idea de legislar el proyecto de Modernización Tributaria sigue provocando reacciones en el mundo de la oposición, luego que el alcalde Jadue tratada de hipócrita al timonel de la Democracia Cristiana, a quien le recordó que en algún momento le pidió apoyo para su campaña a diputado.

“Y pensar que @fchahin me pedía videos de apoyo para su campaña. Hoy nos descalifica como si fuéramos enemigos. Que pena por los miles de militantes DC que honran sus compromisos y que son respetuosos, que no se sienten representados por sus palabras #notablehipocresia”, escribió en su cuenta de Twitter Daniel Jadue.

Por su parte, Chahin le recordó que él sí fue apoyar a Jadue pese a que éste no cumplió con la grabación del video, además de enrostrarle que su discurso por la comunidad Palestina tiene una intención personal del alcalde de Recoleta.

“Y tú me pedías que te fuera apoyar en campaña de alcalde. La diferencia es que yo sí fui a apoyarte en 2 ocasiones mientras que tú me dijiste que no tenías permiso del Comité Central del PC para grabar la frase. Todo tu discurso en com. Palestina sólo vale cuando se trata de ti!”, le respondió el presidente de la DC a través de la misma red social.

Tras ello, Jadue cerró el “filoso” intercambio de twits que él jamás ha insultado a la Democracia Cristiana.