Senador Letelier confirma que realizó un viaje personal a Egipto en medio de una cumbre en Catar

El senador socialista Juan Pablo Letelier confirmó este lunes que realizó un viaje personal a El Cairo, en Egipto, en medio de la nueva reunión de la Unión Interparlamentaria Mundial en Qatar.

La reunión oficial se realizó entre el 4 y el 8 de abril, en el estado árabe, pero Letelier no cumplió con todo el itinerario de trabajo. Fue a través de una solicitud de permiso al Senado, que el legislador fue autorizado para asistir a la cumbre en Catar, pero realizó un pequeño desvío.

“Participé en las comisiones que me corresponden y terminando mis funciones yo me retiré. No estuve hasta los últimos días. Me trasladé posteriormente a un viaje personal”, reveló el senador.

Letelier afirmó que el costo de dicho viaje fue asumido personalmente, en su totalidad, incluyendo los pasajes. Excluyendo lógicamente lo que cubría el Senado para efectos oficiales. “Las diferencias las pago yo”, subrayó.

En tanto, en Qatar participó de la Asamblea General del evento y coordinaciones para la COP25 parlamentaria a finales de este año. Sostuvo que no estuvo en las votaciones por no tener injerencia en ello.

En los últimos días, Juan Pablo Letelier protagoniza una de las polémicas políticas, tras su presunta relación con los suspendidos y cuestionados ministros de la Corte de la Apelaciones de Rancagua, por estos días investigados por hechos de corrupción por la Fiscalía y la Corte Suprema.

Aton Chile