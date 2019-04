Presidente del PR: "No votaría por Daniel Jadue, no comparto las ideas del PC"

En una nueva edición de Stock Disponible, el presidente del Partido Radical y ex ministro de justicia, Carlos Maldonado, conversó junto a Freddy Stock sobre la compleja situación en la Corte de Apelaciones de Rancagua y las evidentes diferencias de la oposición. El timonel afirmó que aquellos que votaron en contra de TPP fueron populistas y demagogos, acusando a Tomás Hirsch de irresponsabilidad política por votar influenciado por consignas.

En el programa que se emite este domingo a las 22hrs. por las pantallas de VíaX, el timonel del PR indicó que “hay actores en la oposición actual, algunos partidos y parlamentarios que piensan que si uno no vota como ellos, uno esta entregado al Gobierno, se sienten dueños de la verdad”. Ante la pregunta del parlamentario Tomás Hirsch, el cuál emplazó al presidente radical a responder ¿Por qué votaron a favor del TPP11, un tratado que favorece a los grandes grupos económicos (…) que favorece a los más poderosos?

Carlos Maldonado afirmo, “lo que acaba de hacer Tomás Hirsch es un resumen de populismo, demagogia y falta de responsabilidad política. Chile ha avanzado, la economía chilena ha avanzado en los últimos treinta años abriéndose al mundo, Chile es un mercado pequeño y necesita abrirse a mercados más grandes”. “Cuando uno se va a las consignas, porque este era el tipo de consignas que influyeron en los parlamentarios, votemos en contra porque dicen que este tratado está favoreciendo a los pequeños productores, va a encarecer los remedios…Puro populismo y pura demagogia ¿estudiaron el tratado? Yo no escuche argumentos serios en contra. Hablé varias veces con Heraldo Muñoz, le planteé las críticas que se le hacen, me dijo que no tenían fundamentos. Entonces claro uno puede dedicarse a la política así, de esa manera, diciendo lo que la gente quiere escuchar. Tan mal le hace a la política dándole la espalda a la gente, como el sólo decir lo que la gente quiere escuchar. Hubo una campaña basada en consignas contra el TPP y hubo populismo en los que decidieron rechazarlo pese a haber sido obra de un Gobierno de Centro Izquierda, refiriéndose a los votantes en bloque del PPD, PC, Partido Socialista y Frente Amplio.

“Hubo parlamentarios que me decían yo tengo que pensar en la reelección, no me daban argumentos de por qué el TPP era malo, me daban argumentos de no quiero que me rayen la sede, tampoco se puede hacer política así, tampoco es sano que nuestros representantes voten según sí o no le van a rayar la sede. Creo que el voto de los parlamentarios basados en consignas o el temor del costo que les podía traer en sus distritos es una actitud populista, yo no la comparto”, sentenció Maldonado.

Sobre las diferencias públicas entre el Partido Radical y el Partido Comunista, Maldonado señalo que “el Partido Radical ni apoyó a la dictadura de Pinochet, ni justificó la dictadura de Cuba. Ellos (PC) son un poco sensibles de piel cuando uno les cuestiona algo, pero disparan con un misil cada vez que pueden, se les pasa la mano”. Ante la pregunta de su distancia ideológica, el ex ministro afirmó: “Sí (me siento lejos del PC hoy), no voy a poner en duda su compromiso político pero es una ideología que se quedó en el pasado. Yo respeto que el Partido Comunista exista, que tenga sus parlamentarios, que tiene su electorado y ellos pueden ser parte de un programa de Gobierno, claro.

Ante una hipotética candidatura de Daniel Jadue, Maldonado señaló “no votaría por Daniel Jadue, no comparto las ideas del Partido Comunista, un partido que no es capaz de reconocer que en Venezuela hay dictadura, que no es capaz de condenar el régimen de Maduro, yo no puedo votar por ese partido, tenemos una visión distinta de lo que son las libertades y derechos de las personas. “Me produce molestia que tanta gente que luchamos contra la dictadura en Chile (…) que haya gente que por convicción política, mire para el lado, se hagan los tontos, y no sean capaces de condenar las violaciones de los DD.HH. por regímenes de izquierda, como Cuba, Nicaragua, Venezuela, Corea del Norte, me parece inmoral. Porque esas personas que son perseguidas por sus ideas, es lo mismo que pasaba en Chile en dictadura, se perseguía a las personas por sus ideas, las principales personas opositoras a Maduro están encarceladas, el último candidato que compitió contra Maduro, está preso, y no se atreven a condenar el régimen, yo no comparto los mismos valores que esas personas”.