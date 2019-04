Presidente del Senado confirma que Cuenta Pública se traslada a horario prime para llegar a más personas

Los argumentos planteados por los ministros Cecilia Pérez (Segegob) y Gonzalo Blumel (Segpres) al presidente del Senado, Jaime Quintana (PPD), para cambiar el horario de la cuenta pública presidencial, pasando de la mañana a hora prime en la noche, fue que la ceremonia, en que los Presidentes hacen un balance anual de su gestión, ha perdido “relevancia” desde que en 2017 dejara de hacerse el feriado del 21 de mayo y comenzara a realizarse todos los 1 de junio.

“Por el sentido de la República, creemos que es importante buscar un mejor horario que permita llegar con el mensaje presidencial a más personas”, explicó la vocera de gobierno, al confirmar las gestiones.

Tras la venia de Quintana, se determinó que la ceremonia –que este 1 de junio cae día sábado- comenzará a las 20.45 horas.

“Los argumentos que nos ha dado el gobierno son atendibles (…) permitir que la cuenta sea conocida por la mayoría de los chilenos en un horario más adecuado, va en línea con el fortalecimiento de la democracia”, dijo Quintana.

La decisión, sin embargo, no solo generó reparos en algunos diputados opositores, sino que también en la Asociación Nacional de Televisión (Anatel). El presidente de la asociación, Ernesto Corona, dijo que el cambio no garantiza mayor sintonía y que la noche trae aparejado problemas de seguridad. “Prefiero que se mantenga el horario acostumbrado. En la noche no está asegurada la sintonía. Hoy hay más alternativas de programación a las que había en años pasados: internet, Netflix, el cable”, sostuvo.