Diputados UDI exigen renuncia de ministra de Energía por medidores inteligentes

Los diputados UDI Celso Morales y Juan Manuel Fuenzalida exigieron la renuncia de la ministra de Energía, Susana Jiménez, a raíz de la polémica en torno a la implementación de los medidores inteligentes.

El diputado Morales señaló a El Mercurio que lo ocurrido “es impresentable” y “hay que clarificar lo que sucede, transparentarlo y tomar medidas”.

“Alguien debe asumir la irresponsabilidad de esta descoordinación, el Presidente debe pedirle la renuncia a la ministra Jiménez”, dijo.

Por su parte, el diputado Juan Manuel Fuenzalida señaló que, “políticamente, alguien tiene que asumir la responsabilidad”, de modo tal que “sería bueno que la ministra Jiménez ponga su cargo a disposición del Presidente Piñera”.

“Ojalá en la comisión investigadora se establezca la responsabilidad política de quienes fueron los causantes de esta situación, porque esto no puede quedar en tierra de nadie, no puede quedar en el aire. Esa responsabilidad política, sí la queremos hacer exigible, esto no puede quedar así”, indicó .

Frente Amplio

En declaraciones a Cooperativa, el diputado Pablo Vidal (RD), quien preside la comisión investigadora sobre las acciones de organismos públicos en la implementación de estos medidores inteligentes, acusó aprovechamiento político de la propia derecha.

“Son parlamentarios de la UDI en contra de su propio Gobierno, que están demostrando una ignorancia absoluta sobre esta materia. El propio diputado Celso Morales votó a favor de ley de los medidores y ahora quiere responsabilizar a la ministra de Energía de una política pública mal implementada”.

En tanto, el ex subsecretario de Energía y Telecomunicaciones en el Gobierno de Michelle Bachelet Pedro Huichalaf se desmarcó de las acusaciones del gobierno y aclaró que el proyecto presentado en su periodo no es el mismo que el impulsado en el actual.

El ex subsecretario sostuvo que “actualmente el Gobierno está echándole la culpa al anterior, pero resulta que la gran responsabilidad de permitir que se instalen medidores eléctricos sin normas técnicas es de este Gobierno”, subrayó.