Melero cuestiona liderazgo de Heraldo Muñoz en el PPD por votación del TPP11

El diputado UDI Patricio Melero criticó a Heraldo Muñoz, presidente del PPD, por no haber logrado alinear a sus parlamentarios a favor del TPP-11.

El ex-timonel del gremialismo impugnó el peso político de Muñoz pese a que la iniciativa -impulsada por el Gobierno de Michelle Bachelet, a través del ex canciller- finalmente fue aprobada en la Cámara de Diputados por 77 votos a favor, 68 en contra y dos abstenciones.

En una entrevista con el diario La Tercera donde entregó su diagnóstico respecto de lo que ocurre en la oposición, el ex timonel gremialista disparó contra la postura de la ex Nueva Mayoría en la votación del polémico Tratado Integral y Progresivo de la Asociación Transpacífico, que calificó como el ejemplo “más elocuente” de que “la oposición está muy influida por el Frente Amplio”.

La instancia, dijo Melero, es “la muestra más nítida de cómo el Frente Amplio logró amedrentar a parlamentarios de la Nueva Mayoría, que lo habían aprobado incluso en las comisiones, y dejaron de lado a Bachelet y a Heraldo Muñoz”.

“Yo, presidente del PPD, después del bochorno de no haber conseguido ningún voto, habría renunciado. No sé cómo puede seguir siendo presidente del PPD alguien que no logra convencer a ningún diputado de su bancada para un tratado en que él fue el principal gestor y el más entusiasta impulsor”, apuntó el parlamentario.

Horas después de que la bancada de diputados del PPD rechazara en bloque el TPP-11, a pesar de que uno de sus principales gestores fue el propio timonel de la tienda, su vicepresidente, Francisco Vidal, dijo que “el resultado de la votación, como lo sabemos, naturalmente es un desencuentro entre parte de la mesa, encabezada por Heraldo Muñoz, y los diputados”.

“Claramente es un impasse”, agregó el ex ministro Vidal, citado el jueves también por el diario La Tercera.

