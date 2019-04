Chadwick asegurá que mensajes con alcalde de Rancagua no tiene relación con la investigación de la Fiscalía

El vicepresidente de la República, Andrés Chadwick, dijo este miércoles que su conversación con el alcalde de Rancagua, Eduardo Soto, en la que le pidió que apoyara públicamente al fiscal Emiliano Arias, se produjo cuando no ocupaba cargos públicos. Además, enfatizó que no tiene relación con los hechos investigados en la Fiscalía Regional de O’Higgins.

“Es una conversación de WhatsApp que en primer lugar la tuve hace dos años, en abril de 2017, yo no tenía ningún cargo público, ejercía mi labor como abogado y como profesor universitario”, indicó Chadwick en una actividad en La Granja.

“Es una conversación absolutamente normal en tono de amistad en la cual le señalo mi preocupación por un tema público e importante en la región en la cual yo fui senador, las investigaciones de los incendios forestales que se verano de 2017 fueron realmente dramáticos”, añadió.

“No tiene ninguna relación, ningún vínculo con ninguno de los temas que están siendo hoy día investigados o que se busca esclarecer e el Ministerio Público, ninguna relación”,enfatizó.

“En nuestro Gobierno y este ministro hemos actuado y seguiremos actuando sin interferir ni intervenir en ninguna investigación de carácter policial, judicial y en el Ministerio Público. Somos absolutamente respetuosos de la autonomía de los poderes públicos”, agregó.

“Yo espero que esto no sea utilizado políticamente, porque no corresponde, no dice relación alguna con los temas que se están investigando y lo único que nos puede hacer es perder o desviar la atención de los temas importantes que se están viendo hoy día en el Ministerio Público”, concluyó Chadwick.

Aton Chile