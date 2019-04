Luksic le responde a Giorgio Jackson desde China: "Diputado, yo no vine a vender"

El empresario Andrónico Luksic, quien acompaña al Presidente Sebastián Piñera, respondió al diputado Giorgio Jackson y afirmó que no fue “a vender” a China en su condición de propietario de Antofagasta Minerals, competidora de Codelco.

“Diputado, yo no vine a vender. @aminerals tiene of (oficina) en Shanghái hace más de 5 años. Vine a colaborar con el Presidente a estrechar lazos con el principal socio de Chile, pensando en el futuro y progreso. Si Codelco debe esperar visitas oficiales para vender, están mal allá no acá!”, señaló Luksic en su cuenta de Twitter.

De esta manera, el empresario respondió a otro mensaje del diputado de Revolución Democrática: “China es el principal comprador de cobre chileno. Presidente @sebastianpinera no invitó a directivos de @codelco a la gira, pero si invitó a @aluksicc, dueño de una las principales competencias de la cuprifera estatal. ¿A alguien le parece razonable?”.

La polémica surgió después de que el presidente de Codelco, Nelson Pizarro, en un foro empresarial se preguntó: “¿Cómo se puede ir a China, que es nuestro principal comprador de cobre, sin Codelco presente?”.

Aton Chile