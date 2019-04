Jackson y Reforma Tributaria: "Los intentos de generar confianzas con la DC están llegando a un punto de no retorno"

El diputado de Revolución Democrática y el Frente Amplio, Giorgio Jackson, habló con La Tercera sobre la decisión de la Democracia Cristiana de aprobar la idea de legislar la reforma tributaria, además de los conflictos internos en su conglomerado y el actuar del Canciller Ampuero.

Sobre la división en las huestes de la oposición, por la reforma tributaria, Jackson sostiene que “hubo una decisión política, por parte de Fuad Chahín, que a los diputados les pasó por encima, que los dejó comprometidos y con las confianzas muy rotas tanto entre sus técnicos, sus bases y sus parlamentarios, como también con el resto de la oposición”.

En la misma línea, y sobre los dichos de la DC donde aseguran que no aceptarán la regresividad de la reforma, Jackson destaca que “no pondría las manos al fuego por las palabras de la DC en este aspecto”.

En cuanto al futuro del proyecto de reforma tributaria, el parlamentario por Santiago manifiesta que han estado disponibles para mejorar el proyecto, pero que “el gobierno ha actuado de manera poco honesta, porque en vez de traer al debate democrático en las comisiones una propuesta que permita generar un espacio de mayor de consenso, aplicó la vieja estrategia de la cocina y montó una escena teatral, porque ya estaba todo cortado. Hasta ahora el gobierno ganó el primer set, pero puede que sea una celebración de victoria pírrica si es que no cede”.

Jackson continuó con sus críticas a la DC, señalando primero que “los intentos de generar confianzas con la DC están llegando a un punto de no retorno”, y que “en la práctica, quienes le hacen el juego a la derecha no somos nosotros. Me imagino que muchos y muchas alcaldesas y alcaldes de la DC hoy saben que las acciones que Chahín toma a espaldas de sus bases pueden perjudicar seriamente la reelección de sus alcaldes”.

Por otro lado, y sobre las divisiones al interior del Frente Amplio, el diputado de RD asegura que “tener diferencias es distinto que apuntarse con el dedo, y eso ha pasado en el FA. Es distinto no aceptar tener una posición minoritaria y actuar en conjunto, que separarse y pegar, que fue lo que sucedió. Hay acciones en el FA, como estas, que van resquebrajando las confianzas internas, independiente de que se puedan compartir objetivos programáticos y compartir varios objetivos políticos”.

Por último, criticó la “improvisación” y “desprolijidad” del viaje del Presidente Piñera a China, donde no solo se criticó no invitar a al presidente ejecutivo de Codelco, sino también invitar a sus dos hijos y al empresario Andrónico Luksic.

Ante eso, Jackson señaló que “el Presidente es el jefe de Estado y el encargado número uno de las relaciones internacionales, que la delega en cancillería. Claro que hay una responsabilidad importante de Piñera, pero creo que en materia de relaciones internacionales hay un consenso bien transversal en que el desempeño del ministro Ampuero, en términos de Cancillería, es de los peores desde la vuelta de la democracia”.