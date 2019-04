Beatriz Sánchez y la oposición cuestionan viaje de los hijos del Presidente Piñera: "No queremos más privilegios en Chile"

Dirigentes del Frente Amplio, encabezados por su ex candidata presidencial Beatriz Sánchez, presentaron este lunes un requerimiento ante la Contraloría para que se pronuncie sobre posible vulneraciones a la probidad pública y las leyes por el viaje de los hijos del Presidente de la República a China y Corea del Sur.

“Como Frente Amplio estamos acá todos los liderazgos, porque no queremos más una sociedad de privilegios. El Gobierno hoy día está tratando de levantar una serie de leyes donde habla del mérito de las personas. Lo que muestra el viaje de los hijos de Piñera es que el mérito es ese, hay privilegios, no queremos más privilegios en Chile“, expresó la ex abanderada a La Moneda.

El Frente Amplio fue la primera agrupación política que concurrió a la Contraloría por el viaje de Cristóbal y Sebastián Piñera Morel en la comitiva presidencial, cuestionados también por su participación en reuniones con altos empresarios de China. La oposición denuncia un eventual conflicto de intereses.

“Queremos que la Contraloría se pronuncie, todo aparece como extraño, nadie está en contra de las reuniones familiares, pero creo que es muy importante que alguien que está representando a todos los chilenos y chilenas en un viaje como este, tenga muy claro cuáles son los roles familiares y personales y cuál es el rol de un mandatario que representa a todo el país”, añadió Beatriz Sánchez.

Por su parte, el diputado de Revolución Democrática, Pablo Vidal, expresó que “nuevamente hemos visto que el Presidente Piñera muestra la hilacha y se muestra ante el país tal como él es, sigue siendo incapaz de separar sus negocios, sus intereses personales, familiares, del interés público”.

“Va China y deja abajo del avión al presidente ejecutivo de Codelco y lleva a Andrónico Luksic, lleva a sus hijos en vez de llevar al ministro de Ciencia y Teconología”, cuestionó Vidal, quien también estuvo acompañado por los diputados Jorge Brito (RD), Giorgio Jackson (RD), Claudia Mix (Poder) y Gonzalo Winter (Ind).

Aton Chile