Diputado Durán entregará hoy nueva declaración de patrimonio

El diputado de RN, Eduardo Durán, se defendióy explicó que los datos que ha entregado como funcionario público cumplen con la exigencia que establece la Cámara de Diputados.

“La declaración de patrimonio e intereses que debemos llenar todos los funcionarios públicos, está regida por ley y estipula que es lo que debe ser declarado”, afirmó

Durán, cuestionado por recibir más de 4 millones de pesos mensuales de la mano de su padre y de cancelar asesorías externas en la cámara, recordó que ha sido llamado por la Comisión de Transparencia, “para explicar que la declaración fue mal redactada”.

Aclaró que esta jornada entregará todos los antecedentes necesarios para demostrar que no ha infringido la ley.

“No he omitido en ninguna de las declaraciones información respecto de mi patrimonio”, sentenció.

En cuanto a las asesorías por las cuales se le señala, el parlamentario aclaró que no eran “asesorías verbales”, y que eso es una “información inexacta porque yo no soy quien paga los asesores”.

“Las asesorías no son de ninguna manera asesoría verbales. Todas tienen un respaldo, y si así hubiera sido la Cámara de Diputados las pagó”, apuntó, mientras que explicó que en caso de que no hubiese cumplido con los requisitos no la hubiesen cancelado.

Por último, detalló que la asesora no era una “profesora simplemente”, indicó que se trata de una académica de la Universidad de Chile con la experticie en temas de niños y adolescentes. “Esas asesorías están registradas y fueron canceladas”, reiteró.