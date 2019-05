"Fue un topón a 10 por hora": Diputado PS niega haber bebido y darse a la fuga tras accidente

En entrevista con Radio Agricultura, el diputado del Partido Socialista Jaime Naranjo negó la denuncia de un conductor que dijo que, tras haber sido chocado por el parlamentario, este arrancó.

“El señor ha hecho un alarde tremendo”, lamentó el congresista.

Según la versión del diputado, el accidente se produjo en las calles 3 Norte con 6 Poniente en Viña del Mar, y solo fue “un topón a 10 por hora, y eso es todo”.

“Un vehículo, cuando dieron la luz verde, un vehículo dobló a mano izquierda, lo que hizo que todos tuviéramos que frenar un poco. Yo que estaba muy cerca de este otro vehículo, no alcancé a frenar y lo topé en la parte trasera“, reconoció Naranjo.

Sin embargo, negó haberse dado a la fuga y aseguró que se bajó del auto a dialogar con el afectado. “‘Mire, yo tengo seguro, soy tal persona, y voy hacer la denuncia a la aseguradora, para que se entiendan con usted"”, le habría dicho el diputado.

No obstante, según el socialista, el denunciante quería llegar a un acuerdo directo, algo que el Naranjo rechazó al tener seguro. Según él, le dijo: “Si usted no me da ningún antecedente, yo solo voy a tomar el número de su patente y con el número de su patente voy hacer el denuncio al seguro y, efectivamente, el señor quería conversar, y yo le dije que no”.

El diputado también negó haber conducido bajo el efecto del alcohol, como dijo Sergio Darwin Lantaño Saavedra, y aseguró que tampoco hubo lesiones de ningún tipo.